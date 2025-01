Golden Globes premiata Zoe Soldana

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.30 L'attrice dominicana, Zoeha vinto unGlobe come attrice non protagonista in Emilia Perez.ha battuto Isabella Rossellini che era candidata per il ruolo di Suor Agnes in Conclave. Il premio ha aperto la serata di gala al Berverly Hilton. Jean Smart ha vinto ilGlobe come migliore attrice in una serie comica o musicale per la sua interpretazione in 'Hacks'.