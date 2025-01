Quotidiano.net - Golden Globe, Vermiglio non vince. L’Italia si “consola” con Guadagnino. Trionfano Emilia Perez e The Brutalist. Lacrime per Dami Moore

Roma, 6 gennaio 2025 – Delusione perma soddisfazione perche aveva riposto molte delle sue speranze di vittoria aisul film di Maura Delpero, può “rsi” con il premio per la miglior colonna sonora a Challengers di Luca. Al primo test della stagione dei premi di Hollywood,e Thesono emersi come i migliori film del 2024 nelle rispettive categorie, musical/commedia e film drammatico. Il film di Jacques Audiard recitato in spagnolo e candidato ufficiale dalla Francia, ha vinto ilanche per il miglior film non in inglese spiazzandodi Maura Delpero che l'Italia ha scelto per essere rappresentata agli Oscar. Premio speciale della giuria a Cannes, il musical su un narcotrafficante messicano che cambia sesso era arrivato alla serata deis con dieci nomination.