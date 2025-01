Sbircialanotizia.it - Golden Globe, trionfo di ‘Emilia Perez’ e Demi Moore. Nessun premio a ‘Vermiglio’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Tra i vincitori anche 'The Brutalist', Sebastian Stan, 'Baby Reindeer', Jodie Foster e Colin Farrell L'82esima edizione deidà il via alla stagione dei premi con ildi 'Emilia Perez' di Jacques Audiard. Su 10 nomination si porta a casa la statuetta per Miglior film commedia o musicale, Miglior film straniero, battendo .