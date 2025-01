Ilgiornale.it - Golden Globe, la rivincita di Demi Moore a 62 anni: "Pensavano fossi un'attrice da popcorn"

Leggi su Ilgiornale.it

Ilha aperto la stagione dei grandi premi. Trionfo per "Emilia Pérez" e "The Brutalist". Il nostro "Vermiglio" non ce l'ha fatta. La felicità diprimo premio a 62