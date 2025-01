Unlimitednews.it - Golden Globe, “Emilia Pèrez” e “Shogun” il film e la serie più premiati

MILANO (ITALPRESS) – Assegnati nella notte a Los Angeles i2005, i premi per cinema e tv che anticipano gli Oscar.sono stati ile latv più, vincendo quattro premi ciascuno., prodotto da Netflix che aveva dieci nomination e ha vinto come migliormusical, miglior attrice non protagonista per Zoe Saldaña, miglior canzone originale e migliornon in lingua inglese. The Brutalist, che racconta la storia di un architetto ebreo ungherese, Laszlo Toth (interpretato da Adrien Brody), sopravvissuto ai campi di concentramento e arrivato negli Stati Uniti da immigrato. Ha vinto tre premi: per il migliordrammatico, per il miglior attore per Adrien Brody e per il miglior regista per Brady Corbet., remake di un’omonimadegli anni Ottanta ambientata nel Giappone del diciassettesimo secolo, ha vinto quattro premi: quello per la migliordrammatica e quelli per miglior attore e attrice in unadrammatica e miglior attore non protagonista in una(rispettivamente a Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Tadanobu Asano).