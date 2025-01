Vanityfair.it - Golden Globe 2025, i 10 beauty look più belli, secondo noi

Il primo appuntamento con il red carpet di inizio anno ha stabilito il ritmo per i prossimi che verranno: il ritorno del glamour è assicurato. Tra make-up iper luminosi e brillanti e acconciature dalla lettura classica oppure alla old Hollywood, le star hanno interpretato per davvero il ruolo scintillante delle dive e dei divi