Avellinotoday.it - Girone di ritorno: ecco i miniabbonamenti per l'Avellino Basket

Leggi su Avellinotoday.it

La S.S.rende noto che in occasione dell’inizio deldisarà possibile acquistare da domani e fino a sabato mini-abbonamenti, per la seconda parte della stagione, che scatterà sabato sera alle 20.30 contro Piacenza. I tagliandi, validi per le prossime dieci gare.