Frattesi l’Inter è chiara sul suo futuro! Un’opzione scartata – Sky

Davidesta trovando meno spazio di quello che secondo lui meriterebbe al. Il centrocampista potrebbe pensare all’addio, da Sky Sport Alessandro Sugoni aggiorna sulla sua situazione. PROBLEMA – Davideè al centro delle voci di mercato.e Simone Inzaghi gli hanno dato poco spazio in questo anno e mezzo, per lo meno poco rispetto alle aspettative del calciatore. La realtà è un’altra, ma a quanto pare non basta al centrocampista. L’italiano vuole giocare di più anche in chiave Nazionale. Stasera ci sarà Inter-Milan di Supercoppa Italiana e rimarrà in panchina ancora., gli aggiornamenti sulle trattative perSOLUZIONI – Alessandro Sugoni ha spiegato la situazione nei dettagli: «Sappiamo ormai che la Roma è interessata a riportare Davidenella capitale.