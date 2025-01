Lanazione.it - Fipav Umbria verso nuove elezioni

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA - Alla fine di un quadriennio olimpico si tengono, lasi prepara al cambiamento. Lomurno tenterà la scalata alla carica di consigliere federale e c’è curiosità per capire chi sarà il suo successore sulla poltrona più importante della federazione umbra. Le candidature sono ancora aperte ma, in attesa di conoscere i nomi dei candidati sul sito internet ufficiale dellaè apparso un messaggio di appoggio per Agostino Benedetti. Una sorta di endorsement mai visto prima e che sfrutta un organo ufficiale per fare campagna elettorale. Nell’interesse della disciplina sarebbe auspicabile che ci fossero più nomi da scegliere, ma è possibile che non avverrà. I tesserati sono il cuore pulsante della pallavolo e che alimentano un movimento alle prese con una crisi profonda che mai si era vista prima, con un costante e clamoroso calo di squadre iscritte ai campionati.