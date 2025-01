Lanazione.it - Finali per il calcio a 5 umbro. Tre gare, tutte oggi pomeriggio

FOLIGNO - Sarà un’Epifania diper ila 5al PalaPaternesi di Foligno. Trein unper un appuntamento assolutamente da non perdere per gli amanti del futsal. Si comincia alle ore 15 con la finale di coppa di serie C2 maschile Città di Orte C5-Rivo Subasio. A seguire, alle ore 17, la finale di serie C femminile Ellera-Real Gryphus. Alle 19 lassima coppa di serie C1 maschile Gadtch 2000-Leonessa Futsal RSA.le partite verranno trasmesse in diretta sul canale 99 Umbria Tv Tuttosport. Un appuntamento che si rinnova negli anni e che segna il via di un nuovo anno che, il responsabile regionale dela 5 Simone Ortenzi si augura posso portare soddisfazioni all’intero movimento: "L’obiettivo rimane sempre la crescita qualitativa del movimento pentacalcisticoattraverso il coinvolgimento delle società alla doppia attività, partendo dall’attività di base e giovanile, per lavorare sull’aspetto propedeutico dela 5.