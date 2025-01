Ilrestodelcarlino.it - Finale del Ravaglia: uno spettacolo

Palla a due oggi, alle 15,30 alla palestra, per finalissima del 17esimo torneo Chicco. Dopo quattro giornate di partite tra dodici delle migliori formazioni Under 14 del panorama italiano e straniero, oggi va in scena l’attodel torneo organizzato dalla società International Imola. Un torneo che ogni anno ricorda la figura di Enrico, detto Chicco, cestista imolese scomparso nel dicembre del 1999. Alle 9,30 laper il settimo e ottavo posto, mentre alle 11,30 quella per il quinto sesto. Agli stessi orari, al PalaMarchetti di Castel Guelfo le finali per le ultime quattro posizioni. Alla, alle 13,30 si giocherà laper il terzo e quarto posto e alle 15,30 la finalissima con il trofeo griffato Easy Car. Un affare che vedrà in lizza Orange Bassano, Olimpia Milano, Virtus Bologna e Usk Praga.