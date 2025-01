Sport.quotidiano.net - Finale Coppa Italia Eccellenza. Il Rovato Vertovese travolge la Solbiatese

SEREGNO (Monza e Brianza) A nemmeno sei mesi dalla fusione, ilha vinto laregionale d’. Nelladi Seregno la neonata formazione brescian-bergamasca s’è imposta per 4-0 sulla, che sognava di ripetere il successo dello scorso anno. La formazione di mister Tricarico, dopo un avvio equilibrato è stata costretta a lasciare via libera ai biancazzurri. Con un ravvicinato uno/due di Bertuzzi e Belotti nel primo tempo, la squadra di Bolis ha allungato con forza verso il trofeo, messo poi al sicuro nella ripresa, coi gol di Cortinovis e Vitali. Laha chiuso in dieci.4-0 (2-0) Marcatori: 20’ pt Bertuzzi; 25’ pt Belotti; 20’ st Cortinovis; 41’ st Vitali. Luca Marinoni