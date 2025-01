Liberoquotidiano.it - "Fatemi stare dentro!": Alessia Marcuzzi, cosa chiede a Carlo Conti

Leggi su Liberoquotidiano.it

"A 50 anni è tempo di bilanci, lavoravo senza sosta da quando ne avevo 17. Non c'è stato nessuno strappo con Mediaset, ma è stata una scelta dovuta al momento":, intervistata dal Corriere della Sera, lo ha detto a proposito della sua decisione di passare alla Rai. "Volevo concedermi la possibilità di condurre i programmi che mi piacciono - ha proseguito la presentatrice - non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi". Su Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio con la conduzione di, laha espresso un desiderio: "Lo guardo tutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara.