Thesocialpost.it - Escursionista precipita sulle Madonie: tragedia a 1.400 metri di altitudine

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico incidente si è consumato, dove unsessantenne di Palermo ha perso la vita dopo essereto per una ventina di. L’uomo faceva parte di un gruppo partito da Piano Zucchi con l’obiettivo di raggiungere la cresta di Pizzo Antenna Piccola, ma la sua escursione si è trasformata in dramma.Per cause ancora in fase di accertamento, l’è scivolato, cadendo da un salto di roccia e finendo violentemente contro i massi sottostanti. L’incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia, resa ancora più pericolosa dalla presenza di neve e ghiaccio, a circa 1.400di.I compagni di escursione, testimoni della, hanno immediatamente lanciato l’allarme contattando il 112 e il 118. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano, che hanno recuperato il corpo del sessantenne.