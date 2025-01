Erdogan minaccia intervento in Siria

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.10 "Non permetteremo la disintegrazione dellao la distruzione della sua struttura unitaria. Se vedremo un rischio in questo senso, prenderemo rapidamente le misure necessarie". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyipriferendosi alle zone dellacontrollate dalle forze curde, qualificate come "terroriste" dal governo turco. "L'unica sorte che attende coloro che scelgono il terrore e la violenza è quella di essere sepolti con le loro armi", ha detto