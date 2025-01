Epifania il mito della Befana nato in Italia dal culto del raccolto

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Lavien di notte, forse, ma in ogni caso insieme ai Re Magi per spazzare via con un colpo di scopa il tempo del Natale: quali sono le origini? Questo personaggio tipico del folcloreno èforse in seno ad antichi riti propiziatori pagani, poi ereditati dai Romani. A .