Ilgiorno.it - Entro l’estate aprirà il nuovo centro anziani

Leggi su Ilgiorno.it

Il c, dopo aver superato diversi imprevisti, vede il taglio del nastro. La chiusura del cantiere deltra le vie Fabio Filzi ed Enrico Riva è prevista. I lavori, realizzati dalla Paladino Costruzioni, hanno un costo di un milione e 300mila euro (in parte finanziato da bando regionale). Il(nella foto, il progetto) è stato disegnato nell’ottica di un impatto energetico ridotto al minimo, con elevate prestazioni per ridurre le dispersioni di calore e ottenere il massimo contenimento dei consumi. Si tratta di una grande opera pubblica di rigenerazione urbana che sarà strutturata con spazi polifunzionali adatti a ospitare specifiche attività (corsi, laboratori, lettura) e con una parte destinata a bar e cucina. Per ampliare la fruizione della struttura, una porzione accoglierà anche altre associazioni.