Superguidatv.it - Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli, intervista ai protagonisti di “Un passo dal cielo 8”

Leggi su Superguidatv.it

E’ una delle serie più amate dal pubblico e lo conferma il fatto che è arrivata ormai all’ottava stagione. Dal prossimo 9 gennaio andranno in onda in prima serata su Raiuno i nuovi episodi di “Undal“. Tra le colonne portanti di questa serie ci sono sicuramente, nei panni di Vincenzo Nappi, e, suo fedele assistente. Un’amicizia che in questa stagione si trasformerà in un rapporto di fratellanza a causa di un evento imprevisto.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Sul suo personaggio,ha dato qualche interessante anticipazione:“Alla fine della scorsa stagione, Vincenzo si stava per sposare. In questa nuova stagione lo ritroveremo allo stesso punto e cioè sono passati pochi mesi e questa notizia si è concretizzata.