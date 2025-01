Emilia Perez miglior film straniero

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.27 "", l'odissea musicale di Jacques Audiard sulla transizione di genere di un trafficante di droga messicano, ha vinto il Golden Globe comeinternazionale. Già insignito del Premio della Giuria a Cannes, ildel cineasta francese ha preceduto nettamente "I'm Still There", del brasiliano Walter Salles, e "The Seeds of the Wild Fig Tree" dell'iraniano Mohammad Rasoulof.