Europa.today.it - Elisabetta Belloni lascia la guida dei servizi segreti: "Decisione personale"

Leggi su Europa.today.it

dopo quasi cinque anni ladel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il Dis. L'addio avverrà a metà gennaio, in anticipo sulla scadenza del mandato che era fissata per maggio. La 66enne ambasciatrice romana, che nel 2016 era diventata la prima donna.