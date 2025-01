Infobetting.com - Eldense-Valencia (martedì 07 gennaio 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli distratti dal campionato?

Leggi su Infobetting.com

In una stagione veramente difficile, ilha preso un altro colpo terribile nella prima gara del: dopo una gara davvero ottima contro il Real Madrid, in pochi minuti, nonostante il vantaggio di un uomo, ha subito la rimonta dei Blancos ed ha chiuso nuovamente con una sconfitta. Non sarà facile per i.InfoBetting: Scommesse Sportive e