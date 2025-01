Quotidiano.net - Economia eurozona 2024: Hcob Pmi rivela fragilità e calo ordini

L'dell', secondo gli ultimi datiPmi elaborati da S&P Global, ha concluso ilin uno stato di, con livelli di attività in "diminuzione e crolli dei nuovie dell'occupazione". A dicembre l'indicePmi della produzione composita dell', che consiste in una media ponderata delle attività manifatturiere e quelle del terziario, resta sotto la soglia dei 50 punti (49,6 punti), in aumento dai 48,3 punti di novembre. L'indice dei servizi sale a 51,6 punti, rispetto ai 49,5 punti di novembre.