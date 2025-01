Iltempo.it - Ecco la lista degli ostaggi che Hamas libererà. Ma Israele frena gli entusiasmi

Dieci donne, undici maschi anziani di età compresa tra 50 e 85 anni e due bambini - presumibilmente Ariel e Kfir Bibas - e dieci uomini sotto i 50 anni in gravi condizioni di salute: sono questi gliche compaiono nellacheavrebbe presentato anell'ambito del negoziato per il cessate il fuoco a Gaza. La BBC afferma di aver visto lacondivisa da un alto funzionario diche si è rifiutato di specificare chi è ancora vivo. Il quotidiano saudita al-Sharq ha pubblicato ladei 34 nomi e, citando una fonte di, ha fatto sapere che ci vorrà circa una settimana per determinare le condizioni di ciascunoi nomi nell'elenco: Romi Gonen, Emily Damari, Arbel Yehud, Doron Steinbrecher, Ariel Bibas, Kfir Bibas, Shiri Silberman Bibas, Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Danielle Gilboa, Naama Levy, Ohad Ben-Ami, Gad Moshe Moses, Keith Siegel, Ofer Calderon, Eli Sharabi, Itzhak Elgaret, Shlomo Mansur, Ohad Yahalomi, Youssef Ziyadne, Oded Lifshitz, Tsachi Idan, Hisham Al Sayed, Yarden Bibas, Sagui Dekel-Chen, Iair Horn, Omer Wenkert, Alexander Troufanov, Eliya Cohen, Or Levy, Avera Mengistu, Tal Shoham, Omer Shem-Tov.