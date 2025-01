Lopinionista.it - “È sempre Cartabianca”, gli argomenti della puntata di martedì 7 gennaio

ROMA –, in prima serata su Retequattro, torna l’appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centrola visita a sorpresa del premier Giorgia Meloni nella residenza di Donald Trump in Florida, Mar-a-Lago. A due settimane dal giuramento come Presidente degli USA, il tycoon, secondo quanto raccontato dal Wall Street Journal, ha definito Meloni “una donna fantastica” che “ha davvero preso d’assalto l’Europa”.Tra i temi trattati nell’incontro, il complesso casodetenzione di Cecilia Sala nel carcere di Teheran: ci sarà un’evoluzione rapida o i tempi saranno lunghi? Nel frattempo, non si placano le polemiche per quanto accaduto la notte di Capodanno: sono già più di dieci le persone identificate dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri per gli insulti all’Italia e alla polizia, ripresi in Piazza Duomo a Milano, che ora rischiano una denuncia per vilipendio alla Repubblica.