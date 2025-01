Brindisireport.it - Due auto in fiamme in città: vigili del fuoco intervengono nella notte

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Un Suv e un'utilitaria sono andati inla scorsa, per cause in fase di accertamento, in via Asinio Pollione, all'angolo di via Mecenate, nel quartiere Commenda di Brindisi. L'intervento deideldel Comando provinciale, che ha avuto luogo intorno alle ore 00:45.