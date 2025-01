Napolitoday.it - Doppia rapina e folle inseguimento: erano il terrore dei negozi

Leggi su Napolitoday.it

La polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 36 e 46 anni con precedenti di polizia, anche specifici, per concorso inaggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato San Paolo sono intervenuti in via Piave per la segnalazione di unain un.