Donna accoltellata in parking, un fermo

12.30 Questa mattina unadi 39 anni è statada un uomo al culmine di una lite nel parcheggio di un supermercato a Seriate, nella Bergamasca, ed è grave. Laferita è stata portata all'interno del market, dove le sono stati prestati i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che l'ha poi portata all'ospedale in codice rosso. L'uomo,poco dopo, è stato fermato.I carabineri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.