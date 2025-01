Donna accoltellata davanti a un supermercato Lidl è gravissima

Leggi su Caffeinamagazine.it

Grave episodio di violenza questa mattina, lunedì 6 gennaio, a Seriate, in provincia di Bergamo. Unadi 39 anni è statanel parcheggio deldi via Lombardia, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta in seguito a un litigio con un uomo, che avrebbe poi sferrato i colpi. Entrambi i coinvolti sarebbero di nazionalità straniera.La, gravemente ferita, è riuscita a raggiungere l’ingresso del, dove è stata immediatamente soccorsa dai clienti presenti, rimasti sotto shock per l’accaduto. Poco dopo sono giunti sul posto un’ambulanza e un’auto medica, che hanno trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono definite critiche dai medici.