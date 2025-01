Ilrestodelcarlino.it - Domani l’addio a Deanna Zini, prof di lettere

E’ stata vinta da una malattia a 84 anni di età,essoressa di, a lungo attiva alle scuole medie di Guastalla, la cittadina dove abitava. Aveva insegnato, in gioventù, anche a Orzinuovi, nel Bresciano. Era appassionata di letteratura e di arte. Proprio il campo della cultura e dell’arte l’aveva legata strettamente al marito, Afro Daolio, pittore e artista conosciuto non solo tra i confini nazionali, a sua volta insegnante, scomparso alcuni anni fa, lasciando una vasta produzione artistica.è deceduta nella sua abitazione di via Marzabotto, dopo un ricovero all’ospedale di zona. E’ rimasta nel ricordo di centinaia di suoi ex studenti. Lascia il figlio Nicola con Elena, l’adorato nipote Tommaso, la sorella Roberta e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Bonini, si svolgonopartendo dalla Casa funeraria Città di Guastalla di via Oldella per raggiungere alle 10 il duomo guastallese per la funzione.