Divisione 2. La Pallacanestro Grosseto si "beve» il Chianti. Prima dell'anno da urlo

Iniziocol botto per la. La formazione maschile allenata da coach Ingenito ha iniziato al meglio il 2025, battendo in casa ilBasket nell’ultimo turno di2. I grossetani si sono imposti 68-65 contro igiani. Dopo la pausa natalizia riprende a vele spiegate il percorso dellache batte ilBasket in una sfida molto tirata, ma decisa dall’ottimo inizio dei grossetani. Primo quarto strepitoso con un parziale di 28 a 9 a favore dei maremmani, grazie alle incursioni di Terrosi, Casanova (top score) e Franzese. Il secondo quarto i biancorossi riescono a rimanere in vantaggio con qualche sbavatura di troppo ma chiudendo comunque 39-23. Il terzo quarto invece per i maremmani è da dimenticare visto come gli avversari a suon di triple recuperano il vantaggio arrivando fino a 50-48 e di fatto riaprendo l’incontro.