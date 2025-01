Calciomercato.it - DIRETTA Supercoppa, finale Inter-Milan 0-0: Occasione Lautaro LIVE

Nerazzurri e rossoneri si sfidano per aggiudicarsi il primo trofeo stagionaleOro o argento, cosa troveranno nella calza della Befana? La risposta arriverà a breve dalla Kingdom Arena di Riyadh, dove nerazzurri e rossoneri si affronteranno nel secondo derby stagionale. In palio, questa volta, non ci saranno i tre punti, ma laitaliana. Dopo aver battuto Atalanta e Juventus, le due squadreesi sono ad un passo dalla gloria o dalla disfatta.: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itDopo aver sofferto per più di un’ora contro i bianconeri, la squadra allenata da Sergio Conceiçao è riuscita a ribaltare il risultato, mandando a casa l’undici di Thiago Motta. Una vittoria che ha dato nuovo entusiasmo alla squadra dopo l’esonero di Paulo Fonseca, ma che non ha cancellato del tutto le lacune tecnico-tattiche della rosa.