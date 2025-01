Lecceprima.it - Destra commemora Acca Larentia, annunciato presidio antifascista di Anpi

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Anche a Lecce, come in altre città italiane, i gruppi giovanili e studenteschi diorganizzeranno nella giornata di domani unazione con fiaccolata della strage di viaLarenzia (o), avvenuta a Roma il 7 gennaio 1978 e in cui persero la vita tre giovani missini.