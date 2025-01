Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Trevisani: “Conceicao, squadra molle. Ma non finirà 5-0”

Il giornalista Riccardoha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sport Mediaset' in vista del, finale della Supercoppa Italiana 2024/2025, di cui questa sera farà la telecronaca. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito. "Qualche giorno fa ho detto che chi vinceva trae Juve aveva una grandissima opportunità perché senza Thuram la questione cambia. Thuram è il giocatore più importante per l': perché Lautaro non trova la porta, perché è quello che attacca meglio la profondità, è determinante. La sua assenza, in una partita come questa, con gli altri che un po' zoppicano, rende l'straordinaria ma con un attacco meno forte. Così l'avversario può prendere un vantaggio e lo spread che ci sarebbe normalmente, scende. L'è favorita, ma non penso5-0.