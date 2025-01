Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, recuperato Gabbia per la finale della Supercoppa Italiana

Questa sera, alle 20:00 ora, si disputerà a Riyadh (Arabia Saudita) il, la. L'allenatore dei rossoneri, Sérgio Conceição, hatutti i giocatori. Come riferito da 'SportMediaset', ci sarà anche Matteo, difensore centrale classe 1999, che ieri non si era allenato per la febbre.