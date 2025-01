Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Pulisic con ‘licenza di offendere’: la variazione tattica

Leggi su Pianetamilan.it

Questa sera, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), si disputerà il, la finale della Supercoppa Italiana e Sergio Conceicao, allenatore rossonero, dovrà fare affidamento in campo sull'uomo di maggior classe a sua disposizione: Christian. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Con Rafael Leão in panchina, toccherà, infatti, a 'Capitan America' cercare di far male ai nerazzurri di Simone Inzaghi, ai quali ha già segnato un gol nelvinto per 1-2 in campionato lo scorso 22 settembre.- che è appena rientrato da un duplice infortunio, prima al polpaccio e poi alla caviglia - è stato tra i trascinatori della rimonta contro la Juventus nella semifinale del torneo. Ha prima servito a Tijjani Reijnders il pallone per una grande occasione rossonera, poi si è conquistato e ha segnato il rigore che ha rimesso la partita in parità.