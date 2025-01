Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana: stadio tutto esaurito

Stasera, alle 20:00 ora, ildi Sergio Conceicao affronterà l'di Simone Inzaghi in occasione delladi. Le due squadreesi, in semi, hanno battuto rispettivamente Juventus (1-2, gol di Yildiz, Pulisic ed autogol di Gatti) ed Atalanta (2-0, doppietta di Dumfries). Per la terza volta, undella Madonnina assegnerà il torneo dopo l'edizione del 2011, vinta dai rossoneri, e quella di 2 stagioni fa, vinta dai nerazzurri. Riyadh, città dell'Arabia Saudita, ha ospitato le tre partite di questa. Loin cui si sono giocate le semifinali ed ospiterà ladi stasera è l'Al-Awwal Park Stadium, dove gioca l'Al-Nassr. In occasione del match di stasera tra, squadre molto seguite in Arabia Saudita, loha fatto registrare il