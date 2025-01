Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana: quanto guadagna chi vince

Stasera, alle ore 20:00, ildi Sergio Conceicao affronterà l'di Simone Inzaghi in occasione delladi. Le due squadre si affronteranno all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, dove si sono giocate tutte le partite della competizione. In semi, i rossoneri hanno vinto 1-2 contro la Juventus (gol di Yildiz, Pulisic ed autogol di Gatti). I nerazzurri, invece, hanno vinto 2-0 contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Denzel Dumfries. Pered, larappresenta il primo trofeo della stagione calcistica 2024/2025. Oltre al valore sportivo, questodella Madonnina vale molto anche dal punto di vista economico. La vincitrice della competizione, infatti, incasserà fino ad 11 milioni di euro. Dettagli dei guadagni: Juventus ed Atalanta, eliminate in semi, hannoto 2.