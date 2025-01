Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan 2-1, gol di Theo Hernandez! Tutto aperto

Siamo arrivati al momento della finale. Sergio Conceicao, alla seconda partita ufficiale in rossonero, si gioca già la possibilità di alzare un trofeo importante. In campoper ilche vale la Supercoppa italiana 2025. Il Diavolo parte svantaggiato a fronte di qualche acciacco di troppo, un giorno di riposo in meno e il cambio in panchina una settimana fa. Vincere sarebbe fondamentale per arricchire una bacheca che non si aggiorna dallo Scudetto di Pioli e per dare una sferzata alla stagione, alla ricerca della rimonta per un posto tra le prime quattro che vorrebbe dire Champions League nella prossima stagione. Non solo: il, vincendo, raggiungerebbe l'nell'albo d'oro della Supercoppa italiana. Al momento la Juventus è al primo posto con 9 trionfi,seconda a quota 8 eterzo a quota 7.