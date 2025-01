Gqitalia.it - Demi Moore ai Golden Globe ha fatto un discorso che non si può dimenticare

C'è sempre, nel momento delle grandi celebrazioni, unche si eleva su tutti gli altri ed emoziona di più. Ai2025 è quello di, che - cosa da non crederci -, con il globo per The Substance è al suo primo premio.Non si tratta di un semplice momento di commozione, riesce a prendere un valore universale, perché quello che racconta per molti versi ci riguarda tutti. Anche ogni giorno.«Scusate, sono sotto choc in questo momento. Ci ho messo così tanti anni, più di 40, per arrivarci. Questa è la prima volta che come attrice vinco qualcosa!», esordisce, ritirando il suo premio come migliore protagonista in un film musical o comedy. «Sono emozionata e profondamente grata. Trent'anni fa un produttore mi disse che ero una popcorn actress e per me questo significava che non avrei mai avuto diritto a una cosa come questa, che avreifilm da grossi incassi senza che ci fosse un riconoscimento», ricorda l'attrice, e poi, visibilmente commossa, continua «Ho creduto a quelle parole e mi hamale, la cosa è diventata così corrosiva col tempo che a un certo punto, alcuni anni fa, ho pensato che il mio tempo era finito, che ero fuori dai giochi, che per me non c'era più niente da dare.