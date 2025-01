Inter-news.it - De Grandis: «Inter senza Thuram? Pesante! Un altro mi preoccupa»

Leggi su Inter-news.it

A poche ore dal verdetto finale della Supercoppa Italiana, Stefano Defa il punto sullo stato di forma dell’. Il giornalista evidenzia alcuni rischi per la squadra di Simone Inzaghi, a partire dall’asdi Marcus.-2 GARANZIE – Stefano De, ospite nello studio di Sky Sport 24, espone il proprio punto di vista prima di-Milan, valida come finale di Supercoppa Italiana: «L’scenderà in campo con nove undicesimi, che in questo momento sono una garanzia assoluta. Tolgo i due attaccanti perché Lautaro Martinez è in un grande momento di difficoltà, non sembra lui. Taremi è un puntorogativo, è partito muovendosi bene però non è che stia facendo tanti gol. Quindi l’asdidiventaper l’. Penso che così qualche problemino in attacco possa averlo.