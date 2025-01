Milanotoday.it - “Cuore caldo, testa fresca”: Sérgio Conceição e la missione di restituire l’anima al Milan

“Il calcio è semplice, c’è una porta per far gol e l’altra per non prenderne.”Questa frase, detta danella sua prima conferenza stampa da allenatore del, racchiude tutto il pragmatismo del portoghese.L’ex Porto non è uno che parla a vanvera, crede davvero in quello.