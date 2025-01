Fanpage.it - Cos’è l’hmpv, il virus che circola in Cina: quali sono i sintomi e le analogie con l’epidemia di Covid

Leggi su Fanpage.it

Il metapneumoumano (hmpv) non è un nuovo, ma causa una malattia respiratoria consimili all’influenza e al raffreddore, aumentando il rischio di complicazioni come bronchiti e polmoniti: insi sta registrando un aumento significativo di casi, in particolare tra i bambini, ma le autorità sanitarie dicono di non temere un’altra pandemia.