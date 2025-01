Abruzzo24ore.tv - Contratti e accordi? Il governo smentisce legami con SpaceX di Elon Musk

Roma - Ilribadisce che non esistonofirmati oufficiali con, la società di, per l’impiego del sistema di comunicazione satellitare Starlink. Secondo quanto dichiarato in una nota diffusa dalla Presidenza del Consiglio, le interlocuzioni con l’azienda rientrano nelle normali procedure di approfondimento che gli apparati statali conducono con società operanti nel campo delle connessioni sicure, utili per la trasmissione di dati crittografati. Nel comunicato, viene inoltre definita “assolutamente ridicola” la notizia secondo cui il temasarebbe stato oggetto di discussione durante un incontro tra rappresentanti italiani e il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. La precisazione mira a sgombrare il campo da ipotesi e speculazioni non supportate da elementi concreti.