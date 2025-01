Forlitoday.it - Con Flamigni il Natale continua: apre il temporary outlet con panettoni e articoli da regalo scontati fino al 70%

Leggi su Forlitoday.it

Conilanche dopo le feste. L'azienda forlivese che produce e vende in tutto il mondo, torroni e lievitati di alta qualità in genere, come da tradizione rieccezionalmente per due settimane, ildestinato alla vendita dei propri prodotti.