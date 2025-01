Forlitoday.it - Comprare casa (anche al mare) all'asta per risparmiare: centinaia di offerte in provincia

Negli ultimi anni, le aste immobiliari giudiziarie hanno acquisito sempre più rilevanza come strumento per acquistarea un prezzo scontato e vantaggioso. Le cause che portano all'immissione di tanti immobili nel mercato delle aste giudiziarie sono tante: l'aumento dell'inflazione e dei tassi.