Commercio primo week-end di saldi in Campania | incassi per 125 milioni 

Ottimi riscontri dopo il-end deiinvernali 2025. Secondo le stime del centro studi di Confesercenti, sino ad oggi, giorno dell’Epifania, il giro d’affari complessivo è stato di circa 125 milioni di euro. In linea con i dati emersi dal sondaggio realizzato da Ipsos per Confesercenti Nazionale, anche inil 45% dei consumatori si è già mosso per acquistare, in questi primi tre giorni, i capi attraverso le promozioni. In particolare il boom c’è stato sabato, con un 30% di famiglie in giro per la corsa agli acquisti, circa 10% ieri, di domenica, e il residuo nel giorno dell’Epifania, considerando la lunga nottata di acquisti di giocattoli e dolciumi. “Circa 550mila famiglie si sono già mosse per gli acquisti – commenta Vincenzo Schiavo, presidente Confesercentie vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno – con lunghe file per l’ingresso nei centri commerciali e nelle zone dello shopping in particolare sabato scorso, assicurando un introito di circa 100 milioni di euro, un fatturato già importante per le nostre piccole e medie imprese del