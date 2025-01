Gqitalia.it - Colin Farrell, nel discorso ai Golden Globe 2025, ha acceso i riflettori su chi si prende cura degli attori sul set

, forse l'uomo più affascinante di Hollywood, ha avuto pochissime occasioni per mostrare quanto è bravo nei discorsi di accettazione dei premi. Già, è incredibile e straziante, ma tra In Bruges, Gli spiriti dell'isola e The Lobster ha ricevuto solo una nomination agli Oscar.Ai, invece, è alla sua terza vittoria, quest'anno come miglior attore in una miniserie nei panni scomodi del gangster Oswald "Oz" Cobb nella serie The Penguin.L'attore ha aperto il suo speech scherzando con autoironia. «Non c'è nessuno da ringraziare in questo caso, ho fatto tutto da solo», ha esordito. «Si è trattato semplicemente di una performance senza fronzoli».Scherzava, perché Oz è lui, sì, ma per portarlo in scena era necessario ogni volta un tour-de-force di trucco prostetico in grado di trasformarlo in un criminale pesante e invecchiato con precise cicatrici.