Oasport.it - Classifica Tournée 4 Trampolini 2025 definitiva: tripletta austriaca, Tschofenig beffa Hoerl e Kraft

Una delledei Quattropiù incerte ed equilibrate di sempre si è conclusa quest’oggi a Bischofshofen con il trionfo di Daniel, che ha conquistato l’Aquila d’Oro vincendo in rimonta la gara odierna (era quinto dopo la prima serie) sul Paul-Außerleitner-Schanze ed effettuando così il doppio sorpasso decisivo sui connazionali Jane Stefannellagenerale del Vierschanzentournee.La 73ma edizione dellava in archivio dunque con un dominio assoluto dell’Austria, che spezza così un digiuno decennale cominciato nel lontano 2015 dopo la prima e unica affermazione di. Alle spalle del terzetto austriaco, racchiuso in soli 4.1 punti dopo otto serie disputate tra Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck e Bischofshofen, si è inserito in quarta piazza il norvegese Johann Andre Forfang davanti allo svizzero Gregor Deschwanden.