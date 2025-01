Napolipiu.com - Clamoroso ritorno in Serie A: Skriniar nel mirino del Napoli, il PSG apre al prestito

inA:neldel, il PSGal">Il club azzurro valuta ilin Italia del difensore slovacco. L’ingaggio da 10 milioni è l’ostacolo principale, ma Conte spinge per il suo pupillo.Ilguarda in casa PSG per rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il ds Giovanni Manna avrebbe avviato i primi contatti per Milan. La formula ipotizzata sarebbe quella delcon diritto di riscatto per riportare il centrale slovacco inA.L’ex difensore dell’Inter gradirebbe ilin Italia, dove ritroverebbe Antonio Conte, l’allenatore con cui ha conquistato lo scudetto nel 2021 in nerazzurro. Il tecnico salentino stima profondamente il giocatore e spingerebbe per il suo arrivo.Il nodo principale resta l’ingaggio:percepisce 10 milioni netti a stagione, cifra fuori dai parametri del club di De Laurentiis.