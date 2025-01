Romadailynews.it - Cina: Asse centrale Pechino aprira’ al pubblico altri siti di patrimonio

, 06 gen – (AgenziaXinhua) –accelerera’ i lavori per proteggere e utilizzare i reperti culturali nelle sue aree funzionali principali e promuovera’ l’accesso dela un maggior numero didellungo l’di, riconosciuto come sitomondiale dall’UNESCO nel 2024. Secondo l’ufficio del sito per l’applicazione e la protezione delculturale,sfruttera’ le sue risorse uniche delmondiale per migliorare il suo ruolo di centro di scambio internazionale, sviluppando l’in uno spazio per eventi internazionali e attivita’ diplomatiche sotto la guida della Convenzione sulla protezione delculturale e naturale mondiale. Le autorita’ intendono intensificare gli sforzi per preservare e mostrare la storia e la cultura dell’, compresi gli sforzi per promuovere le creazioni letterarie e artistiche inerenti, inaugurando itinerari turistici piu’ personalizzati e migliorando i progetti di rinnovamento urbano nelle aree circostanti.